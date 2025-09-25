وزير الداخلية:القادمين من مخيم الهول يخضعون للتدقيق الأمني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الداخلية عبد الامير الشمري في مؤتمر صحفي له في الموصل ، إن “كل القادمين من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني، وكذلك التواجد في معسكر (الأمل) في الجدعة لإعادة تأهيلهم نفسياً، وبعده ينتقلون إلى مناطق سكناهم”.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أكدت السبت الماضي، نقل نحو 18 ألف شخص عراقي من مخيم الهول الذي يضم عائلات من تنظيم داعش في محافظة الحسكة السورية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، فيما بينت أنه لا يزال هناك نحو 5 آلاف عراقي في المخيم.

وأكدت مصادر مطلعة وقتها، أن “الدفعات التي تصل إلى البلاد تخضع إلى إجراءات أمنية مشددة من خلال مطابقة المعلومات وتدقيق ملفاتهم الشخصية، ومن ثم يتم فرزهم وفق ما تقتضيه خطط الدمج المجتمعي”.