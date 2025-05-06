وزير الداخلية:المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة ولايوجد تواصل بشأن تأمين حضور الشرع إلى بغداد

وزير الداخلية:المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة ولايوجد تواصل بشأن تأمين حضور الشرع إلى بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (6 أيّار 2025)، بأن سوريا لم تتواصل مع العراق لتأمين زيارة الرئيس السوري “أحمد الشرع” إلى العاصمة بغداد لحضور القمة العربية.وقال الشمري في تصريح متلفز ، إن “المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة، ولا يوجد أي تنسيق أمني مع الداخلية السورية حتى الآن”، منوها على أن “هناك تنسيقاً كبيراً مع السعودية بملفي الحدود وتبادل المعلومات”.وأشار الشمري إلى أن “حرس الحدود استلم مواقع المعارضة على الحدود مع إيران، والأحزاب الكردية المعارضة لإيران تم سحبها من على الحدود”.وأكد أن “لا وفود سورية تواصلت معنا لتأمين زيارة الشرع لبغداد”، مضيفا أن “الوضع على الحدود مع سوريا مطمئن، وجزء من الحدود السورية تسيطر عليه قسد وليس الحكومة”.

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