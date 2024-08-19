وزير الداخلية:حماية الزوار الإيرانيين أسبقية أولى و “شرف عظيم”!

وزير الداخلية:حماية الزوار الإيرانيين أسبقية أولى و “شرف عظيم”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الإثنين، 4 توجيهات بخصوص الزيارة الأربعينية التي تصادف الأحد المقبل 25 آب الجاري.جاء ذلك خلال وصوله إلى كربلاء وعقده اجتماعاً مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة.وأعلن الشمري عدم وجود قطوعات لغاية اليوم، مشيراً الى استمرار النقل الخاص بنقل الزوار من والى داخل مدينة كربلاء.ولفت الى “تحويل عجلات الصالون القادمة من بغداد طريق المسيب – كربلاء وطريق الجرف كربلاء باتجاه منطقة الحر والسماح فقط للباصات بالوصول إلى باب العباس العمود 10”.وشدد على “عدم تداخل الزوار مع العجلات لمنع حوادث الدهس”.وقرر الشمري مشاركة طلبة كلية الشرطة في خطة الزيارة للمساعدة في ضبط حركة السير لمنع حوادث الدهس.وأكد وزير الداخلية أن “أمن الزوار الإيرانيين المهمة الأولى وشرف عظيم للقوات والاجهزة الامنية”، موجهاً القادة والآمرين بمتابعة وتنفيذ الخطة الامنية بشكل دقيق لضمان سلامة الزوار الأيرانيين البالغ عددهم (7) ملايين زائر.”

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