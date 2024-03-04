وزير الداخلية:ضبط (390)كغم من المخدرات الإيرانية وإلقاء القبض على (1431)تاجرا للمخدرات في الشهر الماضي

وزير الداخلية:ضبط (390)كغم من المخدرات الإيرانية وإلقاء القبض على (1431)تاجرا للمخدرات في الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، ضبط 390 كغم من المخدرات وإلقاء القبض على 1431 متهمًا خلال شهر شباط الماضي.وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ، أن “الأخير، أعلن ضبط 390 كيلوغراماً من المواد المخدرة  الإيرانية خلال شهر شباط الماضي و9 أطنان من المؤثرات العقلية والقبض على1431 متهماً بالمتاجرة والتعاطي من بينهم تجار دوليون بينهم 16 عراقيا و6 إيرانيين وضبط 124 قطعة سلاح و141 عجلة، فضلاً عن قتل اثنين من المطلوبين”.وأوضح، أنه “خلال هذه الواجبات كانت تضحياتنا شهيد واحد وإصابة 3 آخرين بينهم اثنان من الضباط”.

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