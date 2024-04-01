وزير الداخلية:قواتنا مستعدة أمام التحديات!

وزير الداخلية:قواتنا مستعدة أمام التحديات!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) أن القوات الأمنية مستعدة وجاهزة دائماً أمام التحديات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل في مقر الوزارة، السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن” مؤكدا ان “القوات الأمنية مستعدة وجاهزة دائماً أمام التحديات”.واضاف “وتباحث الجانبان في مجمل العلاقات بين البلدين، لا سيما التعاون الأمني والتدريبي الشرطوي في مجال الأمن السيبراني والأدلة الجنائية” وأكد السفير البريطاني بحسب البيان أن “استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، مشدداً على “أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة”.يذكر ان وزارة الداخلية ضعيفة امام استهتار فصائل الحشد الولائي  في قتل منتسبي الداخلية اثناء الواجب وهم يحاولون منع تلك الفصائل من التجارة في المخدرات وحادثة كسرة وعطش يوم امس كشفت ذلك من خلال بيانها بكشف الحادث!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *