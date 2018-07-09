وزير الداخلية: الدوام في دوائر الجوازات صباحا ومساءا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، بأن يكون الدوام في دوائر الجوازات كافة صباحاً ومساءً بسبب الزخم الحاصل.وقال مصدر مطلع اليوم ، إنه نظراً للزخم الحاصل وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي ان يكون الدوام صباحي ومسائي لكافة دوائر الجوازات لتلبية حاجة المواطنين”.وأعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، العام الماضي، عن افتتاح منظومة الجوازات الجديدة في مقر مديرية الجنسية العامة ببغداد، فيما وعد بأن تكون آلية الحجز بطرق “سهلة جدا”.