وزير الداخلية يؤكد دعمه التام لجميع الفعاليات الرياضية في البلاد

وزير الداخلية يؤكد دعمه التام لجميع الفعاليات الرياضية في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، دعمه التام لجميع الفعاليات الرياضية في البلاد.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى اليوم في مكتبه، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال”، مبيناً أن “الوزير رحب في بداية اللقاء بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد”.وأكد الشمري، وفقاً للبيان “دعمه للرياضة في العراق واستعداد الوزارة التام لتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الفعاليات الرياضية في البلاد”.فيما قدم درجال “الشكر والتقدير للوزير على جهوده الكبيرة في إنجاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة الفيحاء، وما بذلته مفاصل وتشكيلات الوزارة خلال هذه البطولة”. 

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