وزير الداخلية يؤكد على تطبيق القانون ومكافحة المخدرات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري الاستمرار في تطبيق المنهاج الحكومي وفق الخطط المرسومة، وقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني داخل المدن.جاءت تأكيدات سيادته خلال زيارته قيادة شرطة محافظة نينوى التي وصلها يوم أمس برفقة وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية، إذ عقد الشمري اجتماعاً في مقر القيادة مع عدد من القادة والضباط، مشدداً على أن النجاح في العمل يكون من خلال تقييم مدراء الأقسام، مشيراً الى أن أبواب وزارة الداخلية مشرعة أمام جميع الضباط والمنتسبين.وجدد الوزير دعمه لرجل المرور خلال هذا الاجتماع ، داعياً الى عدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه، ويجب التعامل مع المواطنين بنزاهة والتعاون الدائم معهم، كما أكد وزير الداخلية على دعم وإسناد قسم مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة.الى ذلك، زار الوزير رئاسة محكمة استئناف نينوى، والتقى برئيس المحكمة وعدد من السادة القضاة، مؤكداً أن القضاء هو السند الأساسي لعمل وزارة الداخلية وأننا حريصون على هذا الأمر.من جانبه، أشاد السيد رئيس محكمة الاستئناف بعمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، واصفاً إياها بالذراع اليمنى لتنفيذ القانون، مبيناً أن المواطنين أصبح لديهم ثقة بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية.