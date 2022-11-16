وزير الداخلية يؤكد على دور شرطة النجدة في الاستجابة الفورية لنداء المواطنين

وزير الداخلية يؤكد على دور شرطة النجدة في الاستجابة الفورية لنداء المواطنين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توجيهات ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي.وقالت الوزارة في بيان ، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار مديرية النجدة وعقد اجتماع مع مدراء الأقسام”.واكد الشمري أن “الأمن يتحقق من خلال فعاليات ودور النجدة، والاهتمام بالاستجابة السريعة والفورية لنداء المواطنين”، مشددا على “ضرورة سرعة الحركة وانتشار دوريات النجدة، والعمل على تهيئة العجلات وبناء عنصر النجدة وتوفير الدعم الكافي لهذه المديرية”.ووجه الشمري “ببناء العناصر الشرطوية بحسب الصنوف وأن يتمتع رجالها باللياقة البدنية والمظهر الحسن”، لافتا الى “اهمية ان يكون الجميع على قدر المسؤولية خاصة الآمرين، وأن يشغلوا المنصب بجدارة”.وذكر انه “سيكون داعما وسندا لجهاز النجدة”، موجها بـ”إبعاد العناصر الفاسدين ومحاسبتهم”.وشدد على “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.

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