وزير الداخلية يدعو المحاكم بطرد أي ضابط تثبت عليه الرشوة

وزير الداخلية يدعو المحاكم بطرد أي ضابط تثبت عليه الرشوة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابلغ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان : أن ” وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ابلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة.واضاف ان “وزير الداخلية حضر المحاضرة التوعوية التي نظمتها الدائرة القانونية، في مقر الوزارة، التي ألقاها رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لزيادة الثقافة القانونية لجميع العاملين في وزارة الداخلية وكيفية التعامل مع المواد القانونية والحقوق والواجبات”، مبينا أن “المحاضرة حضرها وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من قادة شرطة المحافظات والمديرين وآمري الألوية والأفواج”.وأكد الشمري على “سعي الوزارة في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في وزارة الداخلية، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني”.وأشار الى أن “الشمري وجه بأهمية إنفاذ القانون ومتابعة المجالس التحقيقية وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة القرارات التي تتخذ وتطبيقها حرفياً، خاصة التي تشمل محاسبة الفاسدين”، لافتاً الى أنه “على رجل الشرطة أن يكون ملماً بالقوانين وأن يتسلح بها ولا سيما باتخاذ القرارات في مجال تخصصه المهني”.

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