وزير الداخلية يعلن العمل على مشروع الفيزا الإلكترونية

وزير الداخلية يعلن العمل على مشروع الفيزا الإلكترونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، عن العمل على مشروع سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا).وقالت وزارة الداخلية في بيان ، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر السفراء السابع، الذي تخللته ندوة حوارية عن (جلسة الخدمات القنصلية)، إذ تم النقاش والحوار في استراتيجية العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية”.وأكد أن “وزارة الداخلية تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية من خلال فتح مواقع جديدة للبطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في عدد من دول العالم، لتسهيل منح المستمسكات، فضلاً عن العمل على مشروع سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا) التي ستحل الكثير من المعوقات التي تواجه عمل البعثات العراقية في الخارج”.

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