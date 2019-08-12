وزير الداخلية يعلن عن عودة 13 ألف منتسب من شرطة الموصل

وزير الداخلية يعلن عن عودة 13 ألف منتسب من شرطة الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، امس الاحد، عن عودة 13 الف منتسب و900 ضابط الى ملاك شرطة محافظة نينوى.وذكر مكتب الياسري في بيان، ان “وزير الداخلية ياسين الياسري اعلن من مقر قيادة شرطة نينوى الى جميع ضباط ومنتسبي شرطة نينوى المفصولين وكذلك منتسبي دوائر قوى الامن الداخلي بعودة ١٣ الف منتسب و ٩٠٠ ضابط الى ملاك شرطة المحافظة”.وكان وزير الداخلية ياسين الياسري قد وصل، امس الاحد، الى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري.

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