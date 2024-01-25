وزير الداخلية يعلن عن قرب تسلم الشرطة الملف الأمني لمحافظة كركوك

وزير الداخلية يعلن عن قرب تسلم الشرطة الملف الأمني لمحافظة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية،الخميس، إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اليوم، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحضور عدد من القادة والضباط”.وأكد الوزير خلال المؤتمر أن “محافظة كركوك واحدة من المحافظات المهمة، وأن قطعات وزارة الداخلية موجودة فيها من خلال قيادة الشرطة وفرقة من الشرطة الاتحادية ومجموعة من المديريات الأمنية والخدمية”، مشيراً الى أن “هذه الدوائر بحاجة إلى دعم ومتابعة”.وبين الشمري، أن “هذه الزيارة شملت اللقاء بمحافظ كركوك الذي أبدى دعمه ومساندته لعمل مؤسسات وزارة الداخلية في هذه المحافظة، من خلال حجم التخصيصات التي وضعت لقيادة الشرطة في بناء المشاريع ومراكز الشرطة وباقي دوائر الوزارة العاملة في المحافظة التي من المؤمل أن تشهد عما قريب تسلم الملف الأمني فيها من قبل قيادة الشرطة في مركز المدينة وقضاء الحويجة حالها حال بقية المحافظات التي تسلمت وزارة الداخلية الملف الأمني فيها”.وأكد الشمري أنه “تم الاتفاق مع المحافظ على إكمال مشروع الكاميرات من بينها الكاميرات الذكية”.

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