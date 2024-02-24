وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الفصيل الحشدوي وراء محاول اغتيال( فخري كريم)

وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الفصيل الحشدوي وراء محاول اغتيال( فخري كريم)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الجمعة، بتشكل فريق عمل أمني مختص للبحث والتفتيش عن عناصر “إجرامية” استهدفت بإطلاقات نارية عجلة رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، مساء الخميس الماضي ، في منطقة القادسية ببغداد ، وقد نجا من هذا الحادث “الغادر”.وشدد الشمري في بيان ، على تكثيف الجهد الأمني والاستخباري للوصول إلى المنفذين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم .ونجا رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، مساء  الخميس الماضي، من محاولة اغتيال في منطقة القادسية ضمن العاصمة بغداد، أثناء عودته برفقة مدير عام المؤسسة، غادة العاملي، من معرض العراق الدولي للكتاب.ووفق بيان لمؤسسة المدى، نفذ مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك آب)عائدة للحشد الشعبي في الساعة التاسعة مساءً، محاولة الاغتيال، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا بإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة خفيفة ولاذوا بالفرار.واعتبرت المؤسسة، أن “محاولة الاغتيال الاثمة والفاشلة، تؤكد أن قوى الظلام لا يسرها أن ترى العراقيين فرحين متفاعلين مع حدث ثقافي كبير ومؤثر مثل معرض العراق الدولي للكتاب”، مطالبة بفتح تحقيق سريع لكشف منفذي الهجوم ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة سريعاً لينالوا جزاءهم العادل.

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