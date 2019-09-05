وزير الدفاع:العراق وإيران جسدان في روح واحدة !!

وزير الدفاع:العراق وإيران جسدان في روح واحدة !!
آخر تحديث:

بعقوبة/شبكة أخبار العراق- أعلنها وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري خلال مؤتمر صحفي له مع محافظ ديالى  القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي الخميس 5 سبتمبر / أيلول 2019، لافتا إلى قرب فتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.الشمري أوضح أنه ذهب إلى ديالى ليطلع بنفسه على إجراءات تحضير فتح منفذ المنذرية أمام زائري  الإمام الحسين، معلنا أن الخطوة التالية تتمثل في فتح المنفذ رسميا للتبادل التجاري والسياحي للمساهمة بتعزيز موارد المحافظة بعائدات مالية جديدة.وزير الدفاع لم يفته الحديث عن علاقة العراق بايران فأكد انها علاقة الروح بالجسد .بدوره قال محافظ ديالى، إن الوزير قام بزيارة المحافظة اليوم للتأكد من جاهزية المنفذ الحدودي ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين الإيرانيين بمناسبة الزيارة الحسينية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *