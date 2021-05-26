وزير الدفاع:نرفض الاعتداء على المتظاهرين

وزير الدفاع:نرفض الاعتداء على المتظاهرين
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الناصرية/شبكة أخبار العراق- شدد وزير الدفاع جمعة عناد، الأربعاء، على رفض أي اعتداء على المتظاهرين.وقال عناد في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة المحلية في ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم، ان “السلطات الأمنية والحكومية ترفض أي اعتداء على المتظاهرين”.وكان وزير الدفاع قد وصل إلى ذي قار، في وقت سابق من صباح اليوم لتفقد القطعات العسكرية في المحافظة. 

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