وزير الدفاع:نرفض العدوان الإيراني على العراق وبالإمكان تعليق الإتفاق الأمني معها

وزير الدفاع:نرفض العدوان الإيراني على العراق وبالإمكان تعليق الإتفاق الأمني معها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، أن القصف الإيراني على إقليم كردستان مدان ومرفوض رفضا قاطعا، فيما لفت الى انه من الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الامنية معها.وقال العباسي في تصريحات صحفية ،  إن “هذه الهجمات تتنافى مع الاتفاقية الأمنية مع إيران، والتي من الممكن الذهاب إلى تعليقها”، مؤكداً أن “ما تقوم به إيران يضر العلاقات الثنائية وكان عليها تقديم ما تمتلكه من معلومات عن أنشطة تجسس في أربيل للسلطات العراقية للتحقق منها”.وبشأن جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، قال وزير الدفاع إنها “ستكون مدروسة وفقا لساحة العمليات وجاهزية الجيش”، مشيرا إلى أن “واشنطن طلبت وقف هجمات الفصائل المسلحة لاستئناف دراسة هذا الأمر”.وقدم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن هجوم الحرس الثوري على مدينة أربيل.

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