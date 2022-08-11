وزير الدفاع:واجب الجيش حماية الوطن والشعب وعدم التدخل بالشأن السياسي

وزير الدفاع:واجب الجيش حماية الوطن والشعب وعدم التدخل بالشأن السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا وزير الدفاع جمعة عناد، الخميس، قادة العمليات والفرق إلى الابتعاد عن “المناكفات السياسية”، وعدم الركون إلى جهة ضد أخرى.وقالت وزارة الدفاع في بيان ، إن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، عقد، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع تضمن عدداً من التوجيهات من قبل وزير الدفاع إلى القادة والآمرين، فيما ألقى كلمة جاء فيها: يمر بلدنا العزيز هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الإنسداد السياسي، عليه أهيب بكم أن تبتعدوا عن المناكفات السياسية وأن تكونوا على مسافة واحدة من الجميع وأن لا تركنوا الى جهة ضد أخرى”.وتابع وزير الدفاع في كلمته، بحسب البيان، أن “واجبنا مقدس هو حماية الوطن والشعب وكلٌ يعمل ضمن قاطعه، الذي في قاطعه إرهاب فواجبه مقاتلة الإرهاب وبكل عزيمة واندفاع، والذي في قاطعه تظاهرات يحمي هذه التظاهرات، والذي في قاطعه تهريب مخدرات فعليه مكافحة هذه الآفة المدمرة، والذي في قاطعه نزاعات عشائرية فعليه السيطرة عليها ومنعها”.ومضى إلى القول، أخواني، أرجو منكم اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والانتباه لأن عدوكم يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص وعليكم بمتابعة منتسبيكم باستمرار، من حيث الأمور الإدارية والضبطية والتدريب بما يسمح الموقف بذلك، وكذلك الاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات”.واختتم وزير الدفاع كلمته قائلاً، “أخواني الأعزاء أكرر تأكيدي على عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية كما عهدتكم، أنتم أبناء هذا الجيش البطل، الذي يحمل في سفره الخالد البطولات والصولات والجولات على مر الزمن”.

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