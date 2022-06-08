وزير الدفاع الروسي:مدينة سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا تحت سيطرة قواتنا

وزير الدفاع الروسي:مدينة سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا تحت سيطرة قواتنا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،الأربعاء، إن الجيش الروسي «حرر بالكامل» المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.وقال في تصريح موجز بثه التلفزيون «تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل…، وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة».

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