وزير الدفاع العراقي ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين

وزير الدفاع العراقي ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد وزير الدفاع ثابت العباسي مع نظيره الأمريكي لويد جيه أوستن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث التعاون الأمني المشترك، فيما أشاد أوستن بالتقدم الهائل الذي حققته القوات العراقية في هزيمة عصابات داعش الإرهابية.وقال مصدر امني، إن “وزير الدفاع ثابت العباسي عقد اليوم، اجتماعاً مع نظيره الأمريكي لويد جيه أوستن في مقر البنتاغون بواشنطن خلال افتتاح حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق (JSCD)”.وأشاد أوستن خلال الاجتماع بـ”أهميته في تعزيز شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق مبنية على الحوار الاستراتيجي في تموز 2021 ، والذي أعاد التأكيد على الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، مما أدى إلى خروج القوات الأمريكية من العراق، وأدى إلى انتقال المهمة للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية مع قوات الأمن العراقية”.وجدد أوستن التأكيد “على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق”، مشدداً “على التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة”.وأشاد “بالتقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية في حملة تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش”، لافتاً الى أن “العصابات الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً”.وأكد “التزام الولايات المتحدة بمواصلة التدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية بدعوة من الحكومة العراقية”، معرباً عن تقديره “لالتزام العراق بخفض عدد مقاتلي داعش المحتجزين والنازحين في شمال شرق سوريا”.وحث “الوفد العراقي على مواصلة إعادة المواطنين العراقيين المقيمين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.

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