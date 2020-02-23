وزير الدفاع والسفير الأمريكي يؤكدان على تعزيز التعاون لمحاربة داعش

وزير الدفاع والسفير الأمريكي يؤكدان على تعزيز التعاون لمحاربة داعش
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، مع وفد امريكي التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الارهابية في العراق.وذكر بيان لوزارة الدفاع ، إن”وزير الدفاع استقبل، في مكتبه، السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له”.واضاف البيان ان” الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الارهابية”.

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