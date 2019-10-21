وزير الدفاع والسفير الأمريكي يبحثان العمليات العسكرية في سوريا

وزير الدفاع والسفير الأمريكي يبحثان العمليات العسكرية في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي ماثيو تولر تطورات الوضع الامني والعمليات العسكرية الجارية في سوريا.وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي ، إن “الشمري استقبل في مكتبه السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر”.واضاف “جرى خلال اللقاء بحث اخر تطورات الوضع الامني خاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية في سوريا”.

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