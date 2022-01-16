وزير الدفاع والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وزير الدفاع والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه، الأحد، ثلاثة ملفات من بينها زيادة الوحدات التدريبية للقوات المسلحة العراقية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان ، أن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون  استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية في بغداد أيريك شوفاليه والملحق العسكري العقيد لوران فورماجيه”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها لا سيما في المجال العسكري، خاصة وأن فرنسا إحدى دول التحالف التي تساند العراق في حربه ضد الإرهاب، وكذلك زيادة مستوى الأداء للقوات المسلحة العراقية من خلال زيادة وحداتهم التدريبية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *