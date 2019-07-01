وزير الدفاع يؤكد على تعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع يؤكد على تعزيز التعاون العسكري مع إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم ، الملحق العسكري الايراني، في مكتبه.وقال بيان للوزارة ، ان الملحق العسكري العميد مصطفى مراديان، زار الشمري و”قدم له التهاني على تسلمه المنصب، متمنيا له النجاح”.واكد الشمري بحسب البيان “استمرار العمل والتعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب وبناء علاقات طبية بين البلدين”.

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