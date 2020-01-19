وزير الدفاع يصل الكويت

وزير الدفاع يصل الكويت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، الاحد، إلى الكويت في زيارة رسمية لبحث التعاون بين البلدين.وقالت  وكالة انباء الكويت ” كونا” في خبر مقتضب ، ان ” وزیر الدفاع في جمھوریة العراق نجاح الشمري والوفد المرافق له وصل الیوم الى الكويت”.وأضافت الوكالة، ان “رئیس الاركان العامة للجیش الفریق الركن محمد الخضر والقائم بالاعمال في سفارة جمھوریة العراق لدى البلاد محمد الحسیني استقبلا الشمري على ارض المطار”. 

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