وزير الدفاع يقدم ايجازاً عن خطط وزارته لرئيس الحكومة الفعلي المالكي

وزير الدفاع يقدم ايجازاً عن خطط وزارته لرئيس الحكومة الفعلي المالكي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، لوزير الدفاع ثابت العباسي، على اهمية رفع المستوى القتالي لتشكيلات القوات المسلحة وتأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، أنه “استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع الأمني والعسكري في البلاد”.واكد المالكي بحسب البيان، على “أهمية رفع المستوى القتالي لتشكيلات القوات المسلحة وتأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً، وتطوير مستوى الخطط الموضوعة لمواصلة زخم العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب واستئصال جذوره ومنابعه، بما يحقق الحياة الآمنة والمستقرة لجميع ابناء الوطن”.ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى “الاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم وخاصة الجرحى والمصابين وذوي الشهداء”.

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