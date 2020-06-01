وزير الدفاع يكشف عن عقود تسليح مع إيران

وزير الدفاع يكشف عن عقود تسليح مع إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاثنين، عن صفقات سلاح مع الجانب الايراني تخص تزويد العراق اسلحة طائرات ومنظومة دفاع جوي، مبين ان الموقف الايراني خلال الحرب مع داعش كان مشرفا مع العراق.وقال عناد في حوار  متلفز ، إن “هناك صفقات سلاح بين الجابين العراقي والايراني بشأن سلاح وعتاد للطائرات العراقية، فضلا عن اسلحة للدفاع الجوي”.واضاف عناد: “شاهدت بعيني كيف جاءت ايران بالسلاح والخبراء لدعمنا في حربنا ضد داعش”.واوضح وزير الدفاع انه “لا يريد الحديث كثير عن العلاقات العسكرية مع ايران كونها تثير حفيظة بعض الاطراف في داخل العراق”.يذكر ان شراء الاسلحة من إيران جاء خلافا للعقوبات الأمريكية  وباسعار مبالغ فيها رغم ضعف كفائتها.

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