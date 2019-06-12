وزير الرياضة يؤكد دعمه لإقامة بطولة العرب للمصارعة في بغداد

وزير الرياضة يؤكد دعمه لإقامة بطولة العرب للمصارعة في بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، دعمه لإقامة بطولة العرب بالمصارعة في العاصمة بغداد.وذكر بيان عن مكتب رياض ، أن الاخير “استقبل رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم واعضاء الاتحاد، واكد دعمه لاقامة بطولة العرب لفئتي الناشئين والشباب بالمصارعة في العاصمة بغداد”.واوضح أن “الوزير رحب بفكرة اقامة بطولة العرب للمصارعة في بغداد، خلال شهر تشرين الأول القادم، مؤكدا دعمة الكامل للبطولة، من خلال توفير جميع مستلزمات إنجاح البطولة”.ووجه وزير الشباب والرياضة، اتحاد المصارعة بـ”تقديم منهاجه السنوي الى اللجنة الخماسية التي شكلت وفق قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019 لصرف مستحقاتهم المالية على وفق الانشطة والفعاليات التي يتضمنها منهاجهم السنوي”. 

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