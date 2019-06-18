وزير الزراعة المليشياوي : وإذا احترقت المزارع؟؟!!

وزير الزراعة المليشياوي : وإذا احترقت المزارع؟؟!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الثلاثاء، من تحدث عن المساحات الزراعية المحروقة واسبابها بتقديم الدليل، فيما شدد على ان الوزارة لن تلتزم الصمت ازاء ذلك.وقال الحسني في بيان ، ان “الوزارة بصدد وضع دراسة كاملة لتعويض المتضررين من تلك الحرائق”، مبيناً ان “الوزارة مستمرة بالتواصل مع الفلاحين والمزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم”.وأضاف ان “زراعة مساحة 12 مليون دونم من المحاصيل الاستراتيجية لن تتأثر بالمساحات الضئيلة المحروقة ولن تشكل عائقا امام ارتفاع نسب الانتاج والتي حققت زيادة كبيرة تصل الى 100% ، حيث تغافلت بعض وسائل الاعلام عن ذلك الانجاز المهم “.واثنى الحسني على “التعاون الكبير بين الوزارة والجهات الساندة مثل وزارات الموارد المائية والتجارة فضلا عن وزارة الداخلية والدفاع المدني والجهات المختصة الاخرى في اخماد الحرائق واعطاء الارقام الحقيقية عن حجمها والتي تمت لأسباب عرضية او مقصودة من بعض ضعاف النفوس”.وتابع الحسني انه “تم تشكيل لجان رفيعة المستوى وبرئاسته شخصيا لمتابعة موضوع الحرائق ولجان فرعية اخرى في المحافظات، لتطويق هذه الحالات والتي حدثت ولأسباب مختلفة منها عرضية ومنها متعمدة لبعض ضعاف النفوس واخرى بسبب الاهمال”.يذكر ان وزير الزراعة ينتمي الى مليشيا جند الإمام بزعامة  القيادي في الحشد النائب أحمد الاسدي الذي رشحه لهذا المنصب بموافقة عبد المهدي.

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