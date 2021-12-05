وزير الزراعة يدعو الأجهزة الأمنية إلى منع دخول البطاطا المهربة إلى بغداد

وزير الزراعة يدعو الأجهزة الأمنية إلى منع دخول البطاطا المهربة إلى بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، الاجهزة الامنية الى تشديد اجراءاتها  بمنع دخول محصول البطاطا المستوردة والتي تدخل تهريبا.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان، ان”الوزير الخفاجي يستغرب التراخي الامني الذي حصل خلال اليومين الماضيين  والذي افضي الى دخول المئات من العجلات المحملة بالبطاطا المستوردة والقادمة من اقليم كردستان وكذلك  عبر سيطرات  خانقين وكلار والتي سببت اغراقا في السوق المحلية واثرت سلبا على المنتج المحلي من هذا المحصول”.واضاف، انه”في الوقت الذي نثمن فيه جهود الاجهزة الامنية في متابعة المواد المهربة، الا اننا في نفس الوقت نلاحظ بان هناك دخول ممنهج من بعض السيطرات للمئات من الشاحنات المحملة بالبطاطا والتي وصلت الى العاصمة  بغداد”، مؤكدأ ان”عملية حماية المنتج المحلي هي  من مهام  قيادة  العمليات  المشتركة والاجهزة الساندة لها  وخاصة قيادة عمليات كركوك ونينوى وبأعتبارها تمسك السيطرات المحاذية للاقليم، فضلا  عن سيطرات كلار وخانقين وطريق مخمور( والذي يعد هذا الطريق بعيدا عن رقابة الاجهزة الامنية  ومعظم المواد المهربة تمر من  خلال  طريق مخمور )”.ودعا قيادة العمليات، الى”تشديد اجراءاتها  ،فضلا عن غلق الطرق النيسمية  من  جهة خانقين وكلار ومخمور بغية تجفيف منابع التهريب خدمة لمنتجنا الوطني”.

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