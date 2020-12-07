وزير الزراعة يعلن عن تخصيص 1.8 ترليون دينار لتغطية تخصيصات المحاصيل الزراعية

وزير الزراعة يعلن عن تخصيص 1.8 ترليون دينار لتغطية تخصيصات المحاصيل الزراعية
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، تخصيص 1.8 ترليون دينار لتغطية تخصيصات محاصيل الحنطة والشعير والرز العنبر في العراق، فيما اشار إلى تأجيل بدَلات الإيجار عن الأراضي الزراعية .وقال وزير الزراعة، خلال افتتاح المعرض الأول للمستلزمات الزراعية الذي نظمته الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالتعاون مع محافظة الديوانية ومديرية زراعة الديوانية، إن “الوزارة تعمل على دعم القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين والمزارعين مع توفير السلة الغذائية للمواطن العراقي من دون الاعتماد على المنتج المستورد”،مؤكداً عمل الزراعة على توفير المنتج المحلي كبيض المائدة ولحوم الدجاج واللحوم الحمراء”.واضاف، أن “محافظة الديوانية تعد الأولى في الإنتاج الزراعي وسنعمل على إعلانها عاصمة العراق الزراعية كونها تستحق ذلك لما تقدمه من منتجات زراعية وحيوانية”.ولفت، إلى “تخصيص 1.8 ترليون دينار لتغطية تخصيصات محاصيلة الحنطة والشعير والرز العنبر في البلاد”.من جهته أكد محافظ الديوانية، زهير الشعلان في كلمته، ان “المحافظة باتت مؤهلة لأن تكون عاصمة العراق الزراعية كونها الأولى في الإنتاج الزراعي للمحاصيل كالحنطة والشعير والرز العنبر  وكذلك المحاصيل الزرعية الأخرى فيما تعمل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الديوانية على توفير جميع المستلزمات الضرورية للزراعة”.

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