وزير الزراعة يعلن عن “قرب” الوصول للإكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية

وزير الزراعة يعلن عن “قرب” الوصول للإكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، عن قرب الوصول الى الاكتفاء الذاتي بـ24 مادة من السلة الغذائية، تضاف الى التي سبقتها بالاكتفاء بالحنطة والشعير معتبرا، ان “ذلك انجاز يسجل للوزارة والحكومة والقطاع الزراعي”.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “العراق صدر اكثر من 700 الف طن من التمور ووصل الى الدرجة الرابعة بعد ان كان بالدرجة الثامنة في هذا القطاع، مشيرا الى سعي العراق تطوير قطاع النخيل من خلال استمرار الزراعة فيه”.وبين ، ان “الوزارة تستورد حاليا جزء من الفواكه لسد الحاجة المحلية لكن هناك مساعي ايضا لتطوير هذه المحاصيل لغرض الاكتفاء ذاتيا مستقبلا من كل المواد”.

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