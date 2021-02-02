وزير الزراعة:6 سيطرات هي المسؤولة عن تمرير البضائع المهربة الفاسدة من الإقليم

وزير الزراعة:6 سيطرات هي المسؤولة عن تمرير البضائع المهربة الفاسدة من الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الزارعة، محمد الخفاجي، الثلاثاء، إن البضائع الفاسدة والمهربة تمر عبر 6 سيطرات رئيسية، بتواصئ مع مجموعة من الضباط.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “الخفاجي كشف عن دخول دجاج منتهي الصلاحية، إلى العراق من تركيا ودول اخرى عبر منافذ إقليم كردستان”، مبينا أن “إيقاف التهريب سيساهم في تشغيل 5 آلاف مشروع دواجن لحم في عموم العراق، وسيوفر فرص عمل للكثير من المواطنين”.واشار البيان إلى “وجود تواطئ في السيطرات الامنية، محملا الضباط مسؤولية تمرير الشاحنات”، لافتاً الى انه “من غير المعقول ان تمر البضائع المهربة بـ6 سيطرات رئيسية من كركوك حتى تصل بغداد دون ان يتم إيقافها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *