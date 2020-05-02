وزير الشباب: تلكؤ تنفيذ المشاريع الرياضية بسبب العجز المالي

وزير الشباب: تلكؤ تنفيذ المشاريع الرياضية بسبب العجز المالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي، السبت، أسباب تلكؤ تنفيذ أكثر المشاريع في الوزارة، فيما حدد مصير الملعب المُهدى من قبل السعودية الى العراق.وقال العبيدي، إن “أسباب تلكؤ المشاريع يعود الى قلة التمويل وأن تخصيصات الوزارة السنوية تقدر بـ 100 مليار دينار”، مبيناً أن”الوزارة تحاول استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ المشاريع القريبة من الإنجاز بسبب قلة الأموال”.وأضاف أن “هناك من حاول تسقيط عمل لجنة 140 من خلال نشر التصريحات حول أنها جاءت لمصادرة الحق الرياضي أو أنها تسعى لإيقاف الرياضة العراقية”، مؤكداً أن”اللجنة تمكنت من السيطرة على الأموال ومراقبة إنجاز المشاريع”.وبشأن الملعب المُهدى من السعودية الى العراق، أوضح العبيدي أن”هنالك مشاكل فنية كانت بين الموقعين المحددين القديم والجديد لبناء الملعب”، مشيراً إلى أن”الموقع القديم كان يتضمن إنشاء أبنية غير خاضعة لمواصفات الفيفا”.وتابع أنه “بدأ البحث عن مواقع جديدة وتم تحديد ثلاثة مواقع، إلّا أن الأحداث الأخيرة حالت دون اختيار أحد المواقع لإنشاء الملعب”، مرجحاً أن”تختار الحكومة الجديدة في حال تشكيلها موقع الملعب الجديد لتتم المباشرة ببنائه”.وحول إنشاء الملاعب الخماسية، لفت العبيدي إلى أن”هذه الملاعب لم تكن بديلة عن الملاعب الكبيرة إلّا أنها تمكنت من سد جزء من فراغ الشباب” ، مؤكداً “عزم الوزارة فتح مدارس تخصصية لتنمية الشباب بالإضافة الى المدارس الرياضية”.وبين أنه”خلال عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات عطلت الكثير من المراكز الشبابية، بسبب قلة الأموال وغياب الأنشطة والفعاليات فضلاً عن بعض المشاكل الإدارية” ، موضحاً أن”وزارة الشباب والرياضة تمكنت من معالجة الكثير من المشاكل لغرض إعادة افتتاح المراكز الشبابية في عموم المحافظات”.

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