وزير الشباب والرياضة:البصرة ستقدم نسخة مبهرة لخليجي 25

وزير الشباب والرياضة:البصرة ستقدم نسخة مبهرة لخليجي 25
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، عن نية العراق بتقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة، لا سيما في ظل وجود جماهير كبيرة .وقال درجال في حديث متلفز، إن “البصرة ستقدم نسخة مبهرة لخليجي 25 مراهنا هلى شغف الجماهير العراقي والتي من الممكن أن تدعم البطولة خصوصا وأن العالم سيعيش مطلع عام 2021 حالة العد التنازلي لانحسار تأثير جائحة كورونا ونهايتها، الأمر الذي يبعث الاطمئنان”.وبين أن “البصرة تمتلك منشآت وملاعب على أعلى مستوى، إذ يوجد “ملعب البصرة الدولي  بسعة 65 الف متفرج و “ملعب الفيحاء” بسعة 10 آلاف متفرج، لافتا سيكون “ملعب الميناء الأولمبي” بسعة 30 الف متفرج من ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة وهو على وشك الاكتمال والإنجاز ليكون إضافة كبيرة “.وتعهد الوزير بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح البطولة من النواحي الإدارية والأمنية والتنظيمية وبأعلى المستويات، بوجود الفرق التطوعية والخدمات الساندة التي سيتكفل بها الجهد الحكومي والشعبي .وأكد أن الوزارة تسعى لإنجاز المرحلة الثانية من المدينة الرياضية في البصرة، وإكمال جميع المنشآت والخدمات الإضافية فيها .

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