وزير الشباب والرياضة يناقش النقل التلفزيوني مع شركة عشتار

وزير الشباب والرياضة يناقش النقل التلفزيوني مع شركة عشتار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي ،الاثنين،  مع شركة عشتار للنقل والإنتاج التلفزيوني، و LMS Sports، سبل النقل التلفزيوني بصورة إحترافية وعالية الدقة.وذكر بيان للوزارة ، إن” العبيدي استقبل بمكتبه اليوم، مسؤولي شركة عشتار للنقل والإنتاج التلفازي، و LMS Sports”.واضاف العبيدي،انه” يجب أن نضع بالحسبان كل ما يتعلق بتقنيات النقل التلفازي في جميع الملاعب الدولية التي تقام عليها المباريات”، مشيرا الى انه”سيتم مناقشة الشركات المنفذة للملاعب لا سيما التي لم تكتمل بعد، بتوفير كل المستلزمات التي يتوجب توافرها لكي تكون عملية النقل التلفازي على مستوٍ عالٍ من الإحترافية”.

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