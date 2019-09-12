وزير الشباب يتفق على إقامة مباراتين مع تركيا

وزير الشباب يتفق على إقامة مباراتين مع تركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتفق العراق على اقامة مباراتين مع تركيا على ان تكون احداهما في البصرة.وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن الوزير احمد العبيدي “اتفق بشكل أولي مع رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم على اقامة مباراة ودية بين منتخبنا الوطني والمنتخب التركي في ملعب البصرة واخرى في ملعب غازي عنتاب”.

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