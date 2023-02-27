وزير الصحة:نعمل على تطبيق قانون الضمان الصحي وإكمال المستشفيات وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي

وزير الصحة:نعمل على تطبيق قانون الضمان الصحي وإكمال المستشفيات وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، الاثنين، إكمال مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق، فيما أشار إلى إنجاز متطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي.وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي، إن “برنامجنا الوزاري يتضمن تطبيق قانون الضمان الصحي وإكمال المستشفيات وتشغيلها بنظام حديث بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي المتخصص بادارة المستشفيات والاهتمام بالرعاية الصحية”.واضاف، أن “هناك فقرات بقانون الضمان الصحي تحتاج الى الموازنة، إلا إننا أصدرنا تعليمات لتطبيق المرحلة الأولى من القانون، وأنجزنا متطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي وسوف ندعو الشركات لتوقيع العقد بعد إقرار الموازنة”.وذكر: “إننا نتابع إكمال المشاريع، حيث إن مستشفى البصرة جاهزة للافتتاح وبعد ذلك مستشفى ميسان سيكون جاهزاً أيضاً، مع تأهيل عدة مستشفيات أخرى”، لافتاً إلى أنه “تمت المصادقة على مركز متكامل في الانبار وتأهيل وتحديث الاجهزة في جميع المستشفيات”.وتابع، أنه “تم استكمال 8 أجهزة للمراكز القلبية وتسريع عدد غير قليل للعقود لأجهزة القلب إضافة إلى أجهزة غسل الكلى”، موضحاً أن “الخدمات التي أنجزت خلال 100 يوم تتضمن تأهيل مستشفى الكاظمية والكندي ومركز القناة وهو من المراكز المهمة، وافتتحنا عدداً من مراكز غسل الكلى إضافة إلى الردهة الجراحية والتعليمية في بغداد، و12 عيادة شعبية ومركز الحروق في الفلوجة”.وأكد وزير الصحة، أنه “تم إنجاز مشروع توطين الصناعة الدوائية وقدمنا تسهيلات لمصنعي الأدوية”، مشيراً إلى “اتلاف كميات كبيرة من المخدرات”. 

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