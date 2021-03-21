وزير الصحة “الصدري” يحذر من فقدان السيطرة على فيروس كورونا

وزير الصحة “الصدري” يحذر من فقدان السيطرة على فيروس كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، من أيام مقبلة وصفها بـ”العاصفة جداً”، مؤكداً إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا.وقال التميمي في حديث صحفي، “لدينا تقارير تشير إلى إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف”.وأضاف “نحذر من أيام مقبلة عاصفة جداً وهناك إصابات لدى الأطفال والشباب وحالات حرجة وشديدة”.يذكر ان الوزير من التيار الصدري والعراق البلد الوحيد في العالم لم تصله اللقاحات ضد الفيروس بسبب تأثيرات المكتب الاقتصادي للتيار الصدري في عقود الشراء عدا الهدايا التي قدمت من الصين وباكستان.

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