وزير الصحة يعلن غلق الحدود العراقية أمام زوار اربعينية الإمام

وزير الصحة يعلن غلق الحدود العراقية أمام زوار اربعينية الإمام
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي :” قررنا غلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال الوافدين باستثناء الدبلوماسيين “.واضاف التميمي في مؤتمر صحفي :” ان زيارة الاربعين لن تشهد دخول وافدين بسبب جائحة كورنا”.

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