وزير الصحة: 15 إصابة جديدة يومياً بفيروس كورونا

وزير الصحة: 15 إصابة جديدة يومياً بفيروس كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الصحة، جعفر محمد علاوي، الاحد، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق لا تتجاوز 15 يومياً واستمرارها بهذا الشكل سيعتبر نجاحا للمؤسسة الصحية في العراق وكردستان.وقال علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إن “العراق أفضل كثيراً  بعدد المصابين بالمقارنة مع الدول الاخرى، كما أن العلاجات التي نستخدمها جيدة، وإذا حافظنا على هذه النسبة فإن هذا سيعتبر نجاحاً لمؤسسات الصحة في العراق وكردستان”.واضاف، أن “وزارة الصحة وضعت استعدادات خاصة والزيارات قلت عن كونها مليونية”، مشيراً إلى أن “الاعداد التي نسجلها بحدود 5-10 إصابات في اليوم، وأحياناً ترتفع إلى 15”.هذا وأفاد مصدر صحي اليوم ، ان الاشكالية التي نعاني منها هو تحريض اصحاب العمائم لبسطاء الشيعة بزيارة المراقد مما ساهم في زيادة عدد الاصابات بكورونا.

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