وزير الصناعة:الحكومة وافقت على منح اللبنانيين تأشيرة دخول لمدة (6) أشهر!!

وزير الصناعة:الحكومة وافقت على منح اللبنانيين تأشيرة دخول لمدة (6) أشهر!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر، فيما اشار وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان استعداد الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة العراق.وقال وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان ،اليوم إن “العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من اساليب التسويق”.وأضاف، أن “الدولة العراقية بادرت لأعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 اشهر”.بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري”، مبيناً أن “هذه الزيارة تأتي إستكمالا لوضع اللمسات الأخيرة على إتفاقية التكامل بين البلدين”.

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