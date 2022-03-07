وزير الصناعة:الحكومة وافقت على منح اللبنانيين تأشيرة دخول لمدة (6) أشهر!!

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ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة
مصدر:اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
تحالف الفتح:زيارة الكاظمي لرئيس السلطة القضائية للدفاع عن لجنة “ابو رغيف”
ائتلاف المالكي يستغرب من عدم محاسبة مسرور البارزاني عن تهجمه ضد المحكمة الاتحادية
نائب:الجلسة المقبلة للتصويت على اللجان وتعديل النظام الداخلي للبرلمان
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ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة
المحكمة الاتحادية:محاربة الفساد بالإرادة السياسية الوطنية الشجاعة
نائب:لا توجد وساطة تستطيع إيقاف تنفيذ قرار الاتحادية بشأن منع الإقليم من تصدير النفط والغاز
نائب كردي:الملف النفطي في الإقليم تحت سيطرة عائلتي بارزاني وطالباني ووزير النفط الاتحادي فاسد
نائب:البرلمان يواصل ضغطه من أجل تخفيض سعر صرف الدولار
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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