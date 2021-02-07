وزير الصناعة:تهريب “السكراب” من قبل ميليشيا الحشد إلى إيران

وزير الصناعة:تهريب “السكراب” من قبل ميليشيا الحشد إلى إيران
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث وزير الصناعة منهل الخباز، اليوم الاحد، عن وجود حرب “تجار كبار” تؤثر على عمل الوزارة، فيما بين ان السكراب يسرق ويهرب باسخدام القوة المسلحة المتنفذة إلى إيران.ولفت الخباز في مقابلة متلفزة ، الى “وجود حرب بين التجار الكبار من أجل الارباح والفائدة، على  حساب وزارة الصناعة، تهدف إلى منع تقدم العراق اقتصاديا”. وأكد الخباز، أن “هذه المشاكل تحاول إعطاء انطباع بأن هناك مشاكل في الوزارة إلا أن المشكلة الحقيقية هي بين التجار ذاتهم”. وبشأن السكراب، قال إن “السكراب يسرق و يهرب باستخدام القوة المسلحة المتنفذة في إشارة ضمنية لميليشيا الحشد الشعبي”. ورداً على سؤال بشان تأثير المحاصصة على عمل الحكومة، اشار الى ان “هذا الامر واقع حال على مدى سنوات ولكن الوزراء الحاليين جميعهم مهنيون رغم الدعم الذي يتلقونه من الاحزاب احيانا”. واشار الى ان “وزارة الصناعة فيها 29 شركة و3 هيئات ومديرية، وسابقا كانت تعاني من المحسوبية وتوزيع الحصص بين جهات معينة لكن اليوم تم تحجيم هذا الامر بمساعدة النواب”.  

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *