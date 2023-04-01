وزير الصناعة:لدينا فائض (52) ألف موظف من أصل (102) ألف ويجب إيقاف التعيين

وزير الصناعة:لدينا فائض (52) ألف موظف من أصل (102) ألف ويجب إيقاف التعيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصناعة والمعادن خال البتال، السبت، عن وجود فائض في موظفيه يصل الى 50% من اجمالي الموظفين البالغ تعدادهم 102 ألف، مبينا ان الحل الأمثل لإعادة الصناعة اجراء إصلاحات شاملة. وقال البتال في حوار متلفز : ان “العراق يمتلك 296 مصنعا بضمنها 104 منها متوقف وقديم لا يمكن اعادته مطلقا باي طريقة”. وأضاف ان “العدد الإجمالي للموظفين يبلغ 102 ألف موظف في حين الوزارة بحاجة الى 50 ألف موظف كحد اعلى في حال تشغيل جميع المصانع”، مبينا ان “تسريح العمال غير وارد مطلقا لذلك فان الحل الوحيد هو انتظار تقاعدهم وإيقاف التعيين بشكل تام للسيطرة الى الاعداد”. وأشار الى ان “الحديث عن جدوى المشاريع اقتصاديا في العراق غير متحقق حيث لا توجد أي شركة رابحة بسبب ارتفاع أسعار الوقود واجور الايدي العاملة وارتفاع السلع المنتجة مقارنة بدول الجوار”.

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