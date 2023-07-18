وزير العدل:تدوير 19 منفذاً عدلياً في دوائر التنفيذ في بغداد

وزير العدل:تدوير 19 منفذاً عدلياً في دوائر التنفيذ في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، تدوير 19 منفذاً عدلياً في بغداد.وقال شواني خلال زيارة ميدانية لدائرة تنفيذ الكرادة إنه “وحسب توجيهات رئيس الوزراء بإجراء الزيارات الميدانية قمنا اليوم بإجراء زيارة ميدانية الى دائرة تنفيذ الكرادة”، لافتاً الى أن “هذه الدائرة فيها الكثير من العمل، وهناك كم هائل من المعاملات والمراجعين وتحتاج الى مراقبة ومتابعة بشكل يومي، لأن هذه الدائرة تنفذ القرارات الصادرة من المحاكم”.وأضاف أن “هذه الزيارة تهدف الى أمرين: الأول الاطلاع على المشاكل اليومية التي تواجه العمل والمواطن، والأمر الثاني تقديم الخدمات بشكل سلس ومعرفة مكامن الخلل ومعالجته وتقديم خدمات عدلية للمواطن بعيداً عن الروتين”.وأشار الى أنه “وكإجراء وقائي لمكافحة الفساد قمنا بتدوير 19 منفذاً عدلياً في دوائر التنفيذ في بغداد لأن بقاء المسؤول في منصبه لمدة طويلة قد يؤدي الى انشاء علاقة بين المسؤول والمراجعين وقد يكون وجهاً من وجوه الفساد ومن الضروري أن نقوم بهذه الإجراءات الإصلاحية”.

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