وزير العدل:طموحنا بناء سجون واسعة ومدينة إصلاحية متكاملة

وزير العدل:طموحنا بناء سجون واسعة ومدينة إصلاحية متكاملة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش وزير العدل خالد شواني، اليوم، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق (جان ‏جيروم كاسابيانكا) والوفــد المرافق لــه، واقع السجون وتحسين واقعها في البلاد.وناقش الجانبان وفقاً لبيان وزارة العدل : “دعم أولويات البرنامج الحكومي بخصوص ملف السجون،  وتدريب الكوادر الإصلاحية”,وأكد شواني، أن “وزارة العدل أعدت برنامجاً اصلاحياً متكاملاً لتأهيل الدوائر الإصلاحية وتم اقرار التوصيات وفق المنهاج الوزاري، وأن هناك توجها من قبل الحكومة في ان تكون الدوائر الاصلاحية وفقاً للمعايير الدولية”.وأشار شواني الى، أن “الوزارة لها رؤية في معالجة التحديات من خلال إعداد مشاريع القوانين التي تتعلق بملف السجون، وهي بصدد بناء المجمعات الإصلاحية ومنها بناء مدينة إصلاحية متكاملة في الديوانية، وكذلك توسعه السجون لمعالجة الاكتظاظ واستحصال الموافقة من قبل مجلس الوزراء للتعاقد مع الأطباء وتخصيص المستلزمات الطبية وتوفير الأدوية وفق معــايير حقــوق الإنســـان”.من جانبه عبر رئيس لجنة الصليب الأحمر عن دعمه للجهود التي تقدمها الوزارة في متابعة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان‏ في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، من النواحي الصحية والإنسانية وفقاً للمعايير الــدولية.

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