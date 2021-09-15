وزير العدل:وجود ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة من العراق

وزير العدل:وجود ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر وزير العدل، سالار عبد الستار، الاربعاء، وجود ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة.وقال وزير العدل، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم، في بغداد، إن “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام”.واشار إلى، أن “هناك ضعفا بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة”.وأضاف وزير العدل: “كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد”، مشددا على “على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية”.وتابع: “لقاؤنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، وأن الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج”.

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