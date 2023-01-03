وزير العدل يشكل لجنة لمتابعة توزيع المواد الخاصة بنزلاء دائرة الإصلاح

وزير العدل يشكل لجنة لمتابعة توزيع المواد الخاصة بنزلاء دائرة الإصلاح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة توزيع المواد الخاصة بنزلاء دائرة الإصلاح.وجاء في بيان للوزارة، أن “وزير العدل خالد شواني أشرف بشكل شخصي على توزيع المواد السجنية المختلفة على نزلاء دائرة الإصلاح العراقية، إضافة الى التجهيزات الخاصة بالحراس الإصلاحيين”، مبيناً أن “ذلك جاء خلال زيارته الميدانية للأقسام السجنية في دائرة الإصلاح العراقية برفقة وكيل الوزارة الأقدم زياد خليفة التميمي، حيث اطلع على المخازن ونوعية وكميات المواد التي تم شراؤها قبل أيام والمخصصة للنزلاء والحراس الإصلاحيين”.وأضاف البيان، أن “الوزير وخلال جولته الميدانية الى الأقسام السجنية، ولقائه بالنزلاء والاستماع إليهم، أصدر أمراً بمنع بيع أي مادة في الحوانيت تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل للنزلاء”.وأكد شواني بحسب البيان، أنه “يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء”.وأوضح أن “تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير الى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون بالمواد السجنية بشكل كامل، على الرغم من دفع استحقاقاتهم المالية للسنوات السابقة”، مؤكداً أنه “على إثر ذلك، بادرنا بتشكيل لجان متخصصة بهذا الشأن، وبما يضمن وصول التجهيزات كاملة الى النزلاء، وبإشراف شخصي ومستمر من قبلنا”.ولفت الى أنه “تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع”. 

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