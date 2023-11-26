وزير العدل يعلن عن إنشاء مدينة إصلاحية بدلا من سجن البصرة القديم

وزير العدل يعلن عن إنشاء مدينة إصلاحية بدلا من سجن البصرة القديم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، عن الاتفاق على إقامة مدينة إصلاحية كبيرة كبديل لسجن البصرة القديم، وذلك خلال زيارته  لمحافظة البصرة حيث التقى بمحافظها أسعد العيداني.وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن الزيارة تركزت على مناقشة إنشاء مشاريع للدوائر العدلية، بما في ذلك بناء مجمعات عدلية. وأوضح البيان، أن شواني عبر عن استعداده لبناء هذا المشروع في ثلاث مناطق في المحافظة، وهي القرنة وأبي الخصيب والمدينة، بهدف إنشاء مدينة متكاملة.وأضاف، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الوزير والمحافظ على تخصيص قطعة أرض لبناء مدينة إصلاحية كبيرة تحل محل سجن البصرة القديم، والتي ستتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزز القدرة الاستيعابية. وقدم العيداني، تقديره لجهود وزير العدل في تعزيز المؤسسات الحكومية ودعم دوائر الوزارة.

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