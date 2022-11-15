وزير العدل يوجه بتقديم الطعام وفق معايير معهد التغذية

وزير العدل يوجه بتقديم الطعام وفق معايير معهد التغذية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، باتخاذ سلسلة إجراءات تخص موضوع إطعام نزلاء أقسام دائرة الإصلاح العراقية.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير العدل خالد شواني وجه بتشكيل لجان فنية مشرفة ولجان متابعة في بغداد والمحافظات كافة لمتابعة اطعام النزلاء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية”.وأضاف أن “وزير العدل وجه أيضاً باتخاذ سلسلة إجراءات تخص تقديم التغذية الصحية والتعليم وتشغيل النزلاء والمودعين”.

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